Pallacanestro Serie B – Il Monferrato basket vince lo scontro diretto con l’ultima in classifica

Casale Monferrato ( Monferrato Basket – Bakery Piacenza 90-84) – Il primo vero momento cruciale della stagione Rossoblù è arrivato. Nel turno infrasettimanale della 30ª giornata della Serie B Nazionale la Novipiù Monferrato Basket di coach Fabio Corbani, penultima in classifica, affronta al “PalaEnergica Paolo Ferraris” il fanalino di coda Bakery Piacenza. Un match da dentro o fuori che potrebbe condannare alla retrocessione diretta la perdente. All’andata era finita con la Novipiù avanti sugli emiliani 74-78. La MB inizia arrembante, mettendo a segno triple con continuità, compensando una grande fatica in difesa. Martinoni dialoga alla perfezione con Guerra, Rupil sfrutta gli spazi punendo dalla distanza la Bakery. Ma Piacenza non è doma e nel secondo tempo ricuce con pazienza il gap fino a portarsi il -3 tenendo con il fiato sospeso il “PalaFerraris”. Nell’ultimo minuto, però, riesce l’impresa alla MB, che si aggiudica il match in volata e distacca in classifica gli emiliani, che adesso sono a -4.

Monferrato Basket – Bakery Piacenza

Parziali: 29-15; 52-36; 74-57

Monferrato Basket.: Martinoni 24 (7/10, 2/3), Rupil 20 (1/5, 4/8), Guerra 16 (3/7, 2/10), Marcucci 16 (5/10, 2/2), Zanzottera 12 (5/10, 0/3), Osatwna 2 (1/1), Fiusco (0/1, 0/1), Dia (0/10). Mossi , Quaroni, Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani.

Bakery Piacenza: Dore 30 (5/10, 6/13), Bocconcelli 17 (4/16, 3/5), Giannone 17 (4/7, 2/3), Abba 8 (2/4), Korlatovic 6 (2/4), Ricci 5 (2/5, 0/3), Borriello 1 (0/1, 0/1), Beccari (0/1 da tre), Morvillo, Banella. Lombardi, Scardoni n.e. All. G. Salvemini.