Ragazzo travolto da autocarro: in ospedale in gravi condizioni

Genova – Trasportato in ospedale in gravi condizioni il giovane investito ieri sera da un autocarro nel quartiere genovese di Voltri. L’incidente è avvenuto mercoledì poco dopo le 20.30 in via Don Giovanni Verità, nei pressi della caserma dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Rossa Ponente con l’automedica Golf 5 e gli agenti della polizia locale di Genova, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico. Il ragazzo — secondo quanto appreso maggiorenne e di origini marocchine — è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e stabilire se il giovane stesse attraversando sulle strisce pedonali.