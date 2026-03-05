Rissa tra tassisti e autista Ncc all’aeroporto: tre feriti

Genova – Dopo settimane di tensione crescente tra tassisti e Ncc, e quattro mesi dopo lo sbarco di Uber Black a Genova, martedì pomeriggio, in una delle zone più calde per il settore del trasporto di privati – l’aeroporto di Genova – c’è stata una rissa che ha visto coinvolti un conducente di auto bianche e un guidatore delle auto a con conducente a noleggio. Che in quel momento, è emerso, non stava lavorando per Uber. La rissa non ha avuto gravi ripercussioni ma è stato necessario l’intervento della polizia.La situazione sembra essere arrivata a un punto di non ritorno proprio all’esordio della nuova stagione turistica, quindi del periodo di maggiori affari. I tassisti del Coordinamento Taxi Genovese, stamani, hanno inviato un comunicato stampa in cui chiedono che chi è chiamato a controllare che le regole del servizio siano rispettate lo faccia nell’immediato.