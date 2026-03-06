Calcio Serie C – Pareggio per 1-1 dell’Atalanta U23 sul campo del Picerno

Picerno ( Az Picerno – Atalanta U23 1-1) – La striscia di imbattibilità dell’Atalanta U23 arriva a cinque: con il Picerno termina 1-1 al Donato Curcio. Dopo essere passati in svantaggio nella prima frazione, i Nerazzurri hanno risposto nella ripresa con la rete di Manzoni. Primo tempo molto intenso con ritmi elevati fin dai primi minuti. Al 2’ Vismara si rende protagonista con una grande parata sul colpo di testa di Del Fabro. I nerazzurri rispondono all’11’ con un contropiede di Cissè: l’attaccante supera il portiere ma il difensore rossoblù neutralizza il tiro. Al 14’ Baldassin, a un metro dalla porta, non riesce a concretizzare un passaggio dalla sinistra, grazie agli interventi difensivi di Steffanoni e Berto. Manzoni sfiora il vantaggio al 26’, colpendo la traversa con un gran tiro da fuori area. Plaia si mette in mostra al 31’ con un intervento decisivo su Esposito, pronto a calciare a botta sicura davanti a Vismara. Nonostante gli sforzi dei nerazzurri, i padroni di casa trovano il vantaggio al 39’: Pugliese insacca di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel secondo tempo, dopo appena due minuti, Vismara annulla il tiro di Abreu con una grande parata. Il momento chiave arriva al 53’: Cassa conquista un calcio d’angolo dopo un tiro d’esterno in area, dal quale nasce il cross che arriva a Manzoni; l’attaccante stoppa e calcia potente in porta, siglando il gol del pareggio. Nel resto della gara entrambe le difese controllano con attenzione, impedendo ulteriori reti, e il match si chiude sull’1-1.

Az Picerno – Atalanta U23

Gol: 39′ Pugliese , 54′ Manzoni .

Az Picerno: Marcone, Bellodi, Esposito E. (C) (73′ Kanoute), Guadagni (83′ Cardoni), Salvo (78′ Salvo), Baldassin (73′ Bianchi), Del Fabro, Franco, Abreu Santos, Rillo (73′ Pistolesi), Pugliese. A disposizione: Summa, Esposito A, Coppola, Maiorino, Djibril, Bocic, Scalcione. In panchina: Valerio Bertotto.

Atalanta U23: Vismara, Plaia, Berto, Panada (C), Manzoni (78′ Riccio), Pounga (46′ Levak), Cassa (74′ Cortinovis), Cissè (86′ Camara), Obrić, Ghislandi (78′ Simonetto), Steffanoni. A disposizione: Pardel, Zanchi, Simonetto, Comi, Navarro, Bonanomi, Idele, Mencaraglia. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli.