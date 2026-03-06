Controlli della Polizia nel quartiere di San Salvario a Torino: sanzioni per oltre 20.000 euro

Torino – Un controllo straordinario del territorio nel quartiere San Salvario di Torino ha portato all’identificazione di 202 persone, di cui 3 sono state denunciate, al controllo di 21 veicoli e di 10 esercizi pubblici. Durante il servizio, è stata sospesa l’attività di un laboratorio di gastronomia in Corso Maroncelli, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie con la presenza di blatte, e la mancanza dei requisiti strutturali. L’attività è stata sospesa e sono state emesse sanzioni per un totale di 2870 euro. Sempre in Corso Maroncelli, un altro laboratorio di gastronomia è stato sanzionato per un totale di 4907 euro per aver svolto l’attività di somministrazione e aver occupato abusivamente il suolo pubblico. In via Saluzzo, invece, i militari della Guardia di Finanza hanno accertato, all’interno di un’attività commerciale, la presenza di due lavoratori non regolarmente assunti, pertanto sono state emesse sanzioni pari a 6400 euro. A seguito di un controllo all’interno di una sala video lottery terminal, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria due persone poiché inottemperanti all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale.

 

