Gioca 10 euro al “Casinò Ricco” e ne porta a casa 100.000

Vercelli – Il 25 febbraio scorso (ma la notizia è di ieri) un cliente della ricevitoria Il Quadrifoglio di Via Fratelli Bandiera ha giocato 10 euro al “Gratta e Vinci – Casinò Ricco” e ne ha vinto 100.000. Sul possibile vincitore non si sa nulla anche perché sono tantissimi i clienti dell’attività e il titolare ha detto al cronista che se anche conoscesse il fortunato cliente non lo direbbe per dovuta riservatezza.

Già lo scorso anno nello stesso punto vendita era stata registrata un’altra vincita significativa: 20,000 euro con un biglietto del “Gratta e Vinci”, anche in quel caso acquistato al costo di 10 euro.

Foto de La Stampa