I Carabinieri intensificano i controlli per la prevenzione delle aree più a rischio

Tortona (AL) – Prosegue con intensità l’attività di controllo del territorio disposta dal Comando Provinciale per incrementare la sicurezza percepita e contrastare i fenomeni di microcriminalità. L’operazione, finalizzata specificamente alla prevenzione dei reati predatori, ha visto un monitoraggio costante della stazione ferroviaria, snodo cruciale per il transito di pendolari e potenziali soggetti d’interesse operativo.Le operazioni di vigilanza si sono concentrate con particolare attenzione sul centro storico, dove la presenza dei Carabinieri è stata intensificata per tutelare gli esercizi commerciali e i residenti. Le pattuglie hanno effettuato ispezioni mirate nei sottopassi pedonali e veicolari, spesso segnalati come punti di possibile degrado, e all’interno dei giardini pubblici, luoghi di aggregazione che richiedono una sorveglianza puntuale per prevenire episodi di spaccio o bivacchi irregolari. Durante i controlli, ogni pattuglia impiegata ha proceduto all’identificazione di numerosi soggetti e alla verifica di autovetture in transito lungo le principali arterie di accesso alla città. Non sono mancati i controlli amministrativi presso i locali pubblici situati nelle adiacenze dello scalo ferroviario, volti a identificare frequentatori abituali con precedenti di polizia.