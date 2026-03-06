Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia vince nonostante lo scempio del quarto periodo: finisce 87-84

Milano ( Olimpia Milano – Barcellona 87-84) – L’EA7 Emporio Armani torna al successo dopo le sconfitte con Dubai e Hapoel regolando il Barcellona per 87-84 sul parquet del Lido. L’Olimpia riporta il record in parità (15-15) e si riavvicina alla zona play-in, ora distante una sola vittoria. Decisivo il terzo periodo da 32-17 con cui l’Armani tocca il +27 al 30′, cuscinetto che assorbe il semi-harakiri degli ultimi 10′. La tripla super-bizzarra con cui Armoni Brooks brucia la sirena del terzo periodo è il chiodo che chiude la bara del Barcellona. È il canestro del +27 al 30′ (78-51) e sarà, incredibilmente, anche quello determinante per salvare la squadra dal clamoroso tentativo di suicidio nel quarto periodo, scempio assurdo da 33-9 per gli ospiti. Milano spezza la mini-striscia negativa dopo le sconfitte con Dubai e Hapoel Tel Aviv, riporta il record in parità (15-15) e rimane nel gruppone in lizza per la volata play-in, ma lascia il parquet del Lido con lo sguardo perso, spaventato e triste. Perché il primo tempo solido, seguito da un terzo periodo lussuoso da 32-17, danno soltanto la vana impressione di una squadra in salute e in fiducia dopo la conquista della Coppa Italia.

Olimpia Milano – Barcellona

Parziali: 24-17/22-17/32-17/9-33

Milano: Ellis 8, Bolmaro 13, LeDay 16, Shields 13, Nebo 12; Booker 10, Tonut, Brooks 11, Ricci, Guduric 4. N.e.: Mannion, Sestina. All.: Poeta.

Barcellona: Punter 7, Satoransky 11, Hernangomez 6, Clyburn 10, Shengelia 15; Cale 4, Norris, Vesely 15, Brizuela 7, Fall, Laprovittola, Parra 9. All.: Pascual.