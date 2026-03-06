Per l’Ex Ilva Flacks prosege le trattative

Genova (Ansa) – “Nonostante la recente sentenza del Tribunale di Milano, il Gruppo Flacks conferma il proprio impegno a proseguire le trattative per l’acquisizione dell’ex Ilva. Pur rappresentando un’evoluzione imprevista, la decisione non è considerata dal Gruppo un ostacolo al processo in corso, che viene attentamente valutato per adeguare il piano industriale di conseguenza“. Lo ha detto all’ANSA il presidente del gruppo Flacks, Michael Flacks (nella foto). Alla domanda se sia ancora interessato all’acquisizione, la risposta è affermativa: “Sì. Il Gruppo Flacks resta pienamente impegnato. Tale posizione è stata comunicata con piena convinzione al Governo“.

