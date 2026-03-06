Ruba la bici da 1000 euro a un rider: arrestato

Milano – Un uomo di 42 anni, cittadino italiano, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato dopo aver rubato la bicicletta elettrica a un rider in via Amoretti a Milano (zona Quarto Oggiaro) nella serata di mercoledì 4 Marzo. Tutto è iniziato intorno alle 21 quando il rider 26enne, cittadino pakistano, ha parcheggiato la sua bicicletta fuori da un centro commerciale per poi entrare a ritirare un pacco per una consegna. In quel momento un uomo italiano di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine, si è avvicinato alla bici e l’ha rubata, allontanandosi in direzione di via Bovisasca. Ad accorgersi di quello che era successo è stato un rider che ha richiamato l’attenzione del proprietario della bici e lo ha inseguito. Nel frattempo è scattata la chiamata al 112 e sul posto sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale. Il 42enne è stato bloccato e arrestato. La bicicletta, una e-bike da circa mille euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.