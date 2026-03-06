Uno studente porta in classe un martello: arrivano i Carabinieri a scuola

Casalpusterlengo (LO) – Uno studente di circa 16 anni, mercoledì 4 marzo, è entrato in classe con un martello. Il fatto è avvenuto all’Iis Cesaris di Casalpusterlengo (Lodi), un istituto tecnico che ha, all’interno, anche un percorso di liceo scientifico con l’opzione di Scienze applicate. L’allarme è stato lanciato da alcuni ragazzi che hanno visto il giovane armeggiare con lo strumento. Subito sono stati avvertiti gli insegnanti e la dirigente scolastica ha riferito alle forze dell’ordine. Immediatamente sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno fatto uscire i compagni dello studente dall’aula e hanno perquisito giubbotti e zaini. Il martello è stato effettivamente ritrovato. Il giovane, così, è stato fermato dai militari che l’hanno interrogato. La sua posizione è al vaglio. Dai primi riscontri, potrebbe averlo portato a seguito di un diverbio, non a scuola, con un altro studente del medesimo istituto. Ma si sta ancora ricostruendo la vicenda. Non risultano liti in classe nè nessuno è rimasto ferito.