Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi fuori da un fast food: uomo di 30 anni in Ospedale

Milano – Accerchiato e aggredito da un gruppo di ragazzi. Prima lo spray al peperoncino per disorientarlo poi il colpo. Una botta alla scapola con un oggetto contundete che lo ha ferito. Un uomo di 30 anni, cittadino pakistano, nella serata di venerdì è stato soccorso in Corso Lodi da un’ ambulanza del 118 in seguito a una aggressione. La telefonata con la richiesta di intervento è scattata poco dopo le 22, da Corso Lodi. Sul posto sono intervenuti i soccorso del 118 inviati dall’Agenzia regionale emergenza e urgenza insieme agli Agenti della Polizia di Stato. Secondo quanto al momento ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta in strada, a ridosso di un fast food. Il ragazzo di 30 anni sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che, dopo averlo stordito con lo spray al peperoncino, lo hanno aggredito, colpendolo. La vittima è stata soccorsa e trasferita all’Ospedale Niguarda, Sull’episodio indaga la Polizia.