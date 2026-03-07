Anziano precipita in un dirupo con l’auto: soccorsi mobilitati a Tiglieto.

Tiglieto (GE) – Mobilitazione di soccorsi stamattina a Tiglieto, nell’entroterra genovese, per soccorrere un anziano finito in un dirupo con la sua auto. L’allarme è scattato poco dopo le otto, quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato l’uomo, 82 anni, sul ciglio della strada, intontito e spaventato ma incolume. Era riuscito da solo a uscire dalla macchina e a tornare sulla strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanza e automedica, ed è stato anche mobilitato l’elisoccorso per il trasporto in Ospedale in via precauzionale. Presenti anche i Carabinieri per accertare la dinamica.