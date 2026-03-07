Calcio Eccellenza – Altra vittoria per i Grigi: battuta 2-1 la Pro Dronero

Alessandria ( Alessandria – Pro Dronero 2-1) – Incontenibile l’Alessandria che, dopo essere ritornata vittoriosa dal Friuli, batte per 2-1 la Pro Dronero e si porta a più sedici sulla seconda in attesa delle gare di domani. Partita con poche occasioni da rete con le due squadre che si concentrano molto sul possesso palla senza però mai arrivare alla conclusione. Il primo squillo dei Grigi è all’8: sugli sviluppi di un corner Nicco mette in mezzo dove arriva Diop di testa che però non inquadra la porta. Intorno alla mezz’ora si sveglia la Pro Dronero che crea due occasioni da rete: prima Caridi dal limite dell’area di rigore conclude alto poi doppia parata di Colla, sul tiro a botta sicura di Piretro e sul seguente tiro di Boninello. Nel recupero del primo tempo passano i Grigi: azione manovrata che porta alla conclusione da posizione defilata di Morganti che incrocia la conclusione non lasciando scampo a Piretro. Nel secondo tempo partita soporifera fino al 71′: sugli sviluppi di un corner la palla arriva a Cirio con Piretro che tocca la conclusione ma non riesce ad evitare il raddoppio. In pieno recupero rigore per la Pro Dronero: della battuta si occupa Caridi che batte Colla con una conclusione centrale.

Alessandria – Pro Dronero

Gol: pt 46′ Morganti; st 71′ Cirio, 90′ Caridi

Alessandria: 22 Colla, 2 Cociobanu, 4 Morganti (86′ Laureana), 5 Tos, 7 Picone (72′ Nani), 8 Nicco (82′ Grandoni), 9 Diop (59′ Piana), 18 Pellegrini, 21 Cargiolli 24 (75′ Ventre), Cirio, 24 Cămara. In panchina: 1 Menino, 6 Cesaretti, 16 Straneo, 23 Costanzo. All. Merlo

Pro Dronero: 1 Piretro, 2 Isoardi, 3 Toscano, 4 Caridi, 5 Giraudo (75′ Macario), 6 Tuninetti (79′ Narajo), 7 Boninello, 8 Crosetti, 9 Piretro, 10 Dalmasso, Pittavino. In panchina: 12 Capello, 13 Risso, 15 Rinaudo, 17 Traorè, 18 Porcel, 19 Boglione. All.Caridi

Arbitro: Biccai di Torino