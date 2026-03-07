Calcio Serie A – Il Como vince a Cagliari nel finale e aggancia la Roma al quarto posto

Cagliari ( Cagliari – Como 1-2) – Successo di importanza capitale per il Como che, in attesa di Genoa-Roma, aggancia i giallorossi a quota 51 punti grazie al blitz sul campo di un Cagliari che non sa più vincere. Il tutto a otto giorni dallo scontro diretto per la Champions che opporrà i lariani alla squadra di Gasperini. Fabregas perde Diao ancor prima del calcio d’inizio: provino negativo per il senegalese che va in tribuna. In campo è presente Baturina che impiega quattordici minuti per lasciare il segno: Da Cunha vince un rimpallo con Dossena, il pallone arriva al croato che festeggia la quinta rete in questo campionato. Il pareggio del Cagliari è una sorta di fulmine a ciel serano per il Como: Palestra attacca la profondità e crossa sul secondo palo per la riproposizione di Obert, in mezzo all’area per il tuffo di Esposito che prende in controtempo Butez e si sblocca dopo tre mesi. Fabregas si gioca la carta Morata, ma a togliere le castagne dal fuoco è la maglia di Da Cunha: mancino dai trenta metri imprendibile per Caprile. C’è gloria anche per Butez, decisivo col riflesso sul primo palo che nega ad Adopo la gioia del 2-2. Idrissi entra e si fa male: condizioni da valutare.

Cagliari – Como

Gol: 14′ Baturina , 56′ Esposito , 76′ Da Cunha

Cagliari (3-5-2): Caprile ; Zé Pedro (73′ Zappa ), Dossena , Rodriguez (78′ Idrissi ., 83′ Pavoletti .); Palestra , Adopo , Liteta (78′ Kilicsoy), Sulemana , Obert ; Esposito (78′ Trepy), Folorunsho . All. Pisacane.

Como (4-2-3-1): Butez ; Van der Brempt , Ramon , Kempf , Moreno (81′ Valle ); Perrone (36′ Vojvoda ), Da Cunha ; Baturina (81′ Sergi Roberto ), Nico Paz (81′ Diego Carlos), Jesus Rodriguez ; Douvikas (62′ Morata ). All. Fabregas.

Arbitro: Marinelli