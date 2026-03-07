Calcio Serie A – Il Napoli vince facile sul Torino: finisce 2-1

Napoli ( Napoli – Torino 2-1) – Nel ventottesimo turno di Serie A il Napoli trova i tre punti al Maradona, Torino ko 2-1. Pronti via e gli uomini di Conte stappano subito la partita: al settimo minuto Alisson Santos fa partire un colpo da biliardo da fuori area sul primo palo che beffa un Paleari tutt’altro che perfetto. I partenopei continuano a premere sull’acceleratore, ma la prima frazione di gioco va in archivio sull’1-0. Anche in avvio di ripresa i granata non si scuotono, e dopo l’ora di gioco arriva il raddoppio dei padroni di casa: al 68’ Elmas sfrutta la torre di testa di Politano e in girata segna il più classico dei gol dell’ex. Gli azzurri nel quarto d’ora finale sono alle prese con qualche acciacco fisico (Juan Jesus e Gilmour), ma ritrovano De Bruyne e Anguissa (in campo dal 46’ al posto di Vergara, anche lui fuori per infortunio). All’87’, su sviluppo di corner, Casadei accorcia le distanze di testa, ma il gol dell’ex Chelsea è l’ultimo squillo del match. Il Napoli vince 2-1 e sale a 56 punti, a -1 dal Milan: Torino fermo a quota 30.

Napoli – Torino

Gol: 7’ Alisson Santos , 68’ Elmas ; 87’ Casadei

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (dal 39’ st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (dal 24’ st Gutierrez); Vergara (dal 1’ st Anguissa), Alisson Santos (dal 34’ st De Bruyne); Hojlund (dal 39’ st Lukaku). All. Conte. In panchina. Meret, Contini, Beukema, Giovane.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (dal 33’ st Anjorin), Gineitis (dal 22’ st Casadei), Obrador (dal 12’ st Pedersen); Vlasic; Simeone (dal 22’ st Kulenovic), Zapata (dal 12’ st Adams). All. D’Aversa. In panchina. Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie.

Arbitro: Fabbri.