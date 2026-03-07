Calcio Serie A – Poker della Juventus sul Pisa: finisce 4-0

Torino ( Juventus – Pisa 4-0) – La Juventus travolge 4-0 il Pisa nella ventottesima giornata di Serie A. Spalletti, nel giorno del suo compleanno, dilaga a partire dalla ripresa. Dopo un primo tempo senza reti, il tecnico toglie al 46′ David e mette Boga, poi i bianconeri si scatenano: al 54′, Cambiaso segna di testa su genialata di Yildiz, poi il raddoppio arriva al 65′ grazie a Thuram. Ancora il turco, al 75′, si mette in proprio e con un gran gol chiude il match, poi a tempo scaduto arriva la firma di Boga che fissa il poker prima del triplice fischio di Sacchi. Con questo successo, la Juventus sale a 50 punti e si porta a -1 da Roma e Como, con i giallorossi attesi dalla trasferta del Ferraris contro il Genoa. E la prossima settimana prossima, Fabregas ospiterà Gasperini al Sinigaglia. Il Pisa, invece, incassa l’ennesimo ko: la retrocessione è sempre più vicina. Clean sheet per Perin, tra i pali al posto di Di Gregorio.

Juventus – Pisa

Gol: 9′ st Cambiaso, 20′ st Thuram, 30′ st Yildiz, 48′ st Boga

Juventus (3-4-2-1): Perin ; Kalulu , Bremer , Gatti (1′ st Kelly ); McKennie , Locatelli , Thuram (32′ st Koopmeiners ), Cambiaso ; Conceiçao (32′ st Miretti ), Yildiz (38′ st Kostic ); David (1′ st Boga ). In panchina.: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti .

Pisa (3-5-2): Nicolas ; Calabresi (31′ st Stojilkovic ), Caracciolo , Coppola ; Leris (15′ st Cuadrado ), Aebischer , Marin (15′ st Loyola ), Hojholt (15′ st Piccinini ), Angori ; Moreo , Durosinmi (31′ st Iling Jr ). In panchina.: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akisanmiro, Touré, Stengs, Albiol. All.: Hiljemark .

Arbitro: Sacchi