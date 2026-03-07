Calcio Serie B – Clamorosa impresa della Virtus Entella a Bolzano: sconfitto 0-1 il Sudtirol

Bolzano ( Sudtirol – Virtus Entella 0-1) – La Virtus Entella espugna il campo del Südtirol grazie a un gol al 73’, conquistando tre punti preziosissimi in chiave salvezza e lasciando i padroni di casa a mani vuote nonostante il predominio territoriale. . L’Entella naviga in acque pericolose con 29 punti e vuole sfruttare ogni occasione per allontanarsi dalla zona calda della classifica dopo il recente successo sul Modena. La prima scintilla arriva al 24’, quando Crnigoj crossa dalla destra e Pecorino svetta in area insaccando di testa. L’esultanza del Druso dura poco: il VAR annulla il gol per un fuorigioco millimetrico, regalando un sospiro di sollievo agli ospiti. L’Entella prende fiducia e prova a salire, con Cuppone e Debenedetti che mettono in apprensione la retroguardia biancorossa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, equilibrato ma ricco di emozioni. Nella ripresa la Virtus Entella continua a giocare di rimessa, attenta a non concedere spazi e pronta a sfruttare eventuali errori del Südtirol. I biancorossi mantengono il possesso palla e tentano di sfondare con Casiraghi e compagni, ma senza creare grandi occasioni. Al 73’, però, l’Entella trova il lampo decisivo: su un calcio d’angolo Marconi anticipa tutti e con un preciso mancino infila Colombi, firmando l’1-0. Il Druso prova a reagire nei minuti finali, ma la difesa ligure regge e porta a casa una vittoria fondamentale.

Sudtirol – Virtus Entella

Gol: 73′ Marconi

Sudtirol (3-5-2): 31 Adamonis; 94 El Kaouakibi, 28 Kofler (71’Veseli), 23 Davi; 79 Molina, 89 Crnigoj (54′ Tait), 18 Tronchin, 17 Casiraghi (79′ Tonin), 7 Zedadka (54′ Davi); 33 Merkaj, 9 Pecorino (71′ Verdi). In panchina: 1 Borra, 62 Theiner, 3 Bordon, 4 Mancini, 5 Masiello, 6 Martini, 26 Frigerio. All. Castori

Virtus Entella (3-5-2): 1 Colombi; 15 Marconi, 6 Tiritiello, 23 Parodi; 26 Di Mario (71′ Turicchia), 27 Dalla Vecchia (85′ Alborghetti), 5 Squizzato, 32 Benedetti (81′ Nichetti), 7 Bariti (72′ Del Lungo); 10 Cuppone (82′ Tirelli), 19 Debenedetti. In panchina: 98 Sanguineti, 99 Siaulys, 38 Pilati, 25 Matteazzi, 77 Boccadamo, 9 Stabile, 11 Guiu. All. Chiappella

Arbitro: Calzavara

u