Calcio Serie B – Lo Spezia ribalta il Monza e interrompe la striscia positiva degli ospiti

La Spezia ( Spezia – Monza 4-2) – Succede di tutto al Picco dove il Monza va sul 2-0 dopo 16 minuti, ma poi resta in dieci al 32’ e subisce la rimonta dello Spezia che vince 4-2. Bianco deve fare a meno degli squalificati Azzi e Ravanelli. I padroni di casa devono uscire da una situazione difficile di classifica e provano a colpire in contropiede al 5’, ma il colpo di testa di Artistico non inquadra la porta. Il Monza risponde dopo due minuti con un’occasione ancora più nitida. Colombo pesca con una splendida palla filtrante splendida Caso, che rientra sul destro e calcia: bravo Radunovic a respingere. Sono le prove generali del gol biancorosso che arriva al 9’. Lancio di Carboni per Cutrone che si porta a spasso Bonfanti, taglia in due tutta la difesa ligure e serve a Petagna la palla del vantaggio. Sesto gol in campionato per l’attaccante triestino che deve solo appoggiare in rete, proprio sotto lo spicchio di tifosi brianzoli. Lo Spezia prova a reagire al 11’: punizione di Sernicola e colpo di testa sul secondo palo di Artistico che manda ancora fuori. La gara però è ormai nelle mani del Monza che ha capito come colpire. Al 16’ altro lancio che pesca impreparata la difesa ligure, questa volta di Birindelli per Caso, palla a Petagna che restituisce l’assist a Cutrone, pronto a insaccare per lo 0-2. Secondo centro consecutivo e terzo in biancorosso per l’attaccante arrivato a a gennaio. Monza letale e spettacolare. Lo Spezia sembra alle corde ma in attacco c’è un super Artistico che non si arrende e al 20’ in mischia piazza la zampata vincente, riaprendo la gara. A incoraggiare ulteriormente la rimonta ligure arriva il doppio giallo rifilato a Carboni al 32’ da Maresca. In undici contro dieci lo Spezia ne approfitta subito e al 34’ trova il 2-2 con l’inserimento di Aurelio, che schiaccia in rete di testa sul secondo palo su cross di Vignali. La partita cambia e i padroni di casa ora credono nella vittoria, ma i biancorossi si difendono bene. All’intervallo è 2-2. Dal possibile 2-3 si passa invece al 3-2 che arriva al 57’. A firmarlo è Bandinelli che riceve palla grazie a un rimpallo favorevole e con un rasoterra mancino chirurgico spedisce nell’angolino sul secondo palo. A chiudere la gara nei minuti di recupero ci pensa il solito Artistico, che al 93’ incorna sul secondo palo su cross da destra e si regala la doppietta. Finisce 4-2 per lo Spezia che interrompe la serie di quattro vittorie di fila e nove risultati utili del Monza.

Spezia – Monza

Gol: 9′ Petagna, 16′ Cutrone, 20′ Artistico , 34′ Aurelio , 57′ Bandinelli , 94′ Artistico ;

Spezia (3-5-2): Radunovic, Vignali, Bonfanti, Beruatto (84′ Hristov); Sernicola, Comotto (84′ Bellemo), Romano, Bandinelli (60′ Nagy), Aurelio; Artistico, Valoti (68′ Adamo).

Monza (4-3-1-2): Thiam; Birindelli, Delli Carri, Carboni, Bakoune; Colombo, Pessina (64′ Hernani), Colpani (46′ Brorsson); Caso (64′ Mota); Petagna (33′ Lucchesi), Cutrone (76′ Alvarez).+

Arbitro: Maresca