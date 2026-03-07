Calcio Serie C – l’Alcione pareggia la partita su rigore al 95′: finisce 1-1

Busto Arsizio ( Pro Patria – Alcione Milano 1-1) – La Pro Patria esce dal campo con l’amaro in bocca per un pareggio 1-1 arrivato negli istanti finali su un calcio di rigore molto discutibile per una trattenuta su Pirola, giudicata fallosa dopo una revisione al monitor dal direttore di gara, che ha indicato il dischetto in favore dell’Alcione. La squadra di Bolzoni ha disputato un’ottima partita, creando le occasioni migliori tra primo e secondo tempo. Trema ancora la traversa clamorosa colpita da Desogus alla fine della prima frazione.La squadra di casa regge bene dal punto di vista difensivo fino al rigore, rischiando solo in poche situazioni, soprattutto con Marconi e Ciappellano. I due punti persi nel finale pesano: i tigrotti scivolano a -15 dal quintultimo posto occupato da Ospitaletto e Arzignano, mantenendo il -14 dalla Pergolettese. In compenso, la squadra Biancoblù ora si trova a -2 dalla Virtus Verona, sconfitta a Trento. L’Alcione Milano invece sale a 49 punti e perde una posizione in classifica, a causa della vittoria del Cittadella a Vercelli.

Pro Patria – Alcione Milano

Gol: st 15′ Travaglini , 53′ Marconi

Pro Patria 1919 (4-3-3): Sala; Sassaro (36′ st Motolese), Masi, Pogliano, Felicioli (12′ st Travaglini); Tunjov, Di Munno, Ferri; Orfei (36′ st Citterio), Udoh (25′ st Mastroianni), Desogus (25′ st Renelus). In panchina: Rovida, Zamarian, Schiavone, Mora, Frosali, Giudici, Schirò. Allenatore: Francesco Bolzoni

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Miculi (28′ st Giorgeschi), Scuderi; Invernizzi (36′ st Olivieri), Lanzi, Bright; Pitou, Tordini (1′ st Plescia); Morselli (28′ st Marconi). A disposizione: Raffaelli, Chierichetti, Renault, Muroni, Rebaudo, Lopes, Galli. Allenatore: Giovanni Cusatis

Arbitro: Nicolò Dorillo della sezione di Torino