Calcio Serie C – L’Inter U23 cade di misura in casa contro l’Albinoleffe

Monza ( Inter U23 – Albinoleffe 0-1) – L’Inter U23 esce sconfitta di misura dalla sfida della 31ª giornata di Serie C contro l’Albinoleffe. Allo U-Power Stadium di Monza termina 1-0 per gli ospiti, decisiva la rete di Parlati al 71’. I nerazzurri, protagonisti di un buon avvio di gara e vicini al vantaggio in più occasioni nel primo tempo, hanno provato a reagire nella ripresa ma hanno trovato sulla loro strada un attento Baldi. Nel finale la squadra ospite resta in dieci uomini per l’espulsione diretta di Sciacca, mentre l’Inter sfiora il pareggio nei minuti di recupero con il colpo di testa di Spinaccè. La gara resta equilibrata fino al 71’, quando Parlati riceve palla in area sulla destra, converge evitando due avversari e incrocia con un preciso diagonale che batte Calligaris: 0-1 per gli ospiti. Nel finale l’Inter prova a reagire inserendo forze fresche e l’Albinoleffe resta in dieci uomini all’89’ per l’espulsione diretta di Sciacca. Nonostante l’inferiorità numerica degli ospiti, i nerazzurri costruiscono l’ultima grande occasione al 92’: punizione dalla trequarti e colpo di testa di Spinaccè che termina di poco a lato. Dopo cinque minuti di recupero, il triplice fischio sancisce la vittoria di misura dell’Albinoleffe.

Inter U23 – Albinoleffe

Gol: 71′ Parlati

Inter U23 (3-5-2): 91 Calligaris; 46 Cinquegrano (24 Re Cecconi 57′ (21 Zouin 83′)), 15 Stante, 5 Alexiou; 10 Kamate, 9 Topalovic, 37 Kaczmarski, 44 Berenbruch, 3 Cocchi (77 Amerighi 32′); 20 La Gumina (7 Spinaccè 32′), 34 Iddrissou (11 Agbonifo 46′). In panchina : 1 Melgrati, 12 Raimondi, 4 Zanchetta, 8 Fiordilino, 14 Bovo, 19 Prestia, 25 David. Allenatore: Stefano Vecchi.

Albinoleffe (3-5-2): 12 Baldi; 33 Sciacca, 4 Potop, 30 Baroni; 2 Barba, 19 Agostinelli, 5 Mandelli (6 Astrologo 63′), 18 Parlati, 20 Ambrosini; 11 Sali (9 Sorrentino 83′), 8 Lombardi (10 De Paoli 63′). In panchina: 1 Di Chiara, 22 Facchetti, 3 Giannini, 7 Garattoni, 16 Franchini, 21 Angeloni, 23 Sottini, 51 Trapletti, 60 Simonelli. Allenatore: Giovanni Lopez

Arbitro: Teghille