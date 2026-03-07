Calcio Serie C – Pari per 1-1 tra Novara e Pergolettese

Novara ( Novara – Pergolettese 1-1) – Il Novara Fc in casa contro la Pergolettese pareggia 1 – 1 una partita dove gli episodi contestati sono stati diversi. Gli ospito sono stati bravi a sfruttare l’unica occasione da rete avuta e a difendersi. Al 20’ arriva il vantaggio del Novara Fc con una bella azione. Agyemang fa un tunnel a un avversario e serve Ledonne. Il numero undici azzurro va sul fondo, dribbla un difensore e fa partire un cross rasoterra sul quale, in corsa, arriva Basso che calcia con “un colpo da biliardo”, manda la palla nell’angolino basso della rete. Nel miglior momento azzurro al 31’ arriva il pareggio della Pergolettese, Su un cross in area Tremolada salta più in alto di tutti e di testa manda il pallone nel sette. Azzurri che sembrano subire il contraccolpo piscologico e lasciano più spazio agli ospiti. Il primo tempo termina sul risultato di 1 –1. Al 10’ su cross di Agyemang, colpisce di piatto Basso posizionato a un metro dalla linea di porta, ma un difensore respinge. Al 16’ arriva nuovo vantaggio azzurro. Da Graca recupera palla e serve Lanini che con una “magia” libera davanti al portiere Ledonne che calcia il pallone in rete sotto la traversa. La Pergolettese lamenta un fallo a inizio azione su Arini. L’arbitro va a rivedere al Football Video Support e annulla il gol. Al 26’ altra rete azzurra. Ledonne entra in area e batte con un rasoterra Cordaro ma l’arbitro, annulla per fuorigioco dell’attaccante novarese. Fuorigioco confermato dal Football Video Support Al 29’ fallo di Lambrughi su Basso lanciato a rete. L’arbitro ammonisce il giocatore della Pergolettese. Poi va a vedere le immagini del Football Video Support per una possibile espulsione diretta come chiara occasione da rete ma conferma la propria decisione. Finisce con il risultato di 1– 1 che penalizza il Novara Fc, applaudito dai tifosi e premia una cinica Pergolettese. Per la squadra di mister Dossena uno stop immeritato.

Novara – Pergolettese

Gol: al 20′ pt Basso G. , al 31′ pt Tremolada M.

Novara: Boseggia E., Cannavaro A., Lorenzini F., Khailoti O. (dal 34′ st Citi A.), Valdesi A. (dal 14′ st D’Alessio L.), Basso G., Collodel R., Agyemang G., Ledonne N., Morosini L. (dal 14′ st Lanini E.), da Graca C. (dal 34′ st Alberti T.). In panchina Alberti T., Arboscello R., Citi A., Cortese A., D’Alessio L., Dell’Erba D., Di Cosmo L., Lanini E., Lartey S., Malaspina M., Raffaelli M., Rossetti M., Scarpetta J.

Pergolettese: Cordaro L., Milesi L., Lambrughi A. (dal 33′ st Careccia S.), Bane A., Aidoo M. (dal 33′ st Roversi L.), Dore S., Arini M., Tremolada M. (dal 14′ st Jaouhari Z.), Pala A. (dal 41′ st Meconi E.), Corti N. (dal 41′ st Rossetti M.), Petrovic T.. In panchina: Antolini J., Careccia S., Catena E. M., Doldi F., Ferrandino D., Jaouhari Z., Lavezzi F., Meconi E., Padalino A., Pessolani G., Rossetti M., Roversi L.