Calcio Serie C – Sconfitta casalinga per la Pro Vercelli: termina 0-2 il match contro il Cittadella

Vercelli ( Pro Vercelli – Cittadella 0-2) – Sconfitta casalinga per la Pro Vercelli che oggi pomeriggio tra le mura amiche dello Stadio Silvio Piola ha perso 0-2 contro il Cittadella. Bianche Casacche che rimangono così ferme a quota 38 punti in classifica mentre i veneti salgono a quota 50 in piena zona playoff. Al 22′ ci pro la Pro Vercelli con il tiro di Iotti respinto da Saro, ci prova poi Piran ma l’estremo difensore ospite è attento. Un minuto dopo ancora Pro in avanti con il colpo di testa di Akpa Akpro fuori di un soffio. Alla mezz’ora Rabbi per Anastasia, tiro che si spegne alto. Nella ripresa al 9′ cross di Iotti dalla sinistra, colpo di testa di Comi che finisce fuori di un soffio. Al 14′ il tiro di Burruano viene respinto da Saro, poi Saro respinge il tiro anche di Asane Sow, la palla arriva a Huibers, tiro alto. Al 21′ ci provo Coccolo su sponda di Comi, tiro respinto, un minuto dopo il Cittadella passa: cross di Anastasia, deviazione di Iotti che spiazza Del Favero e ospiti in vantaggio. Al 26′ e al 28′ ci prova due volte Bunino, entrambi i tiri finosco fuori. Al 32′ il raddoppio ospite che porta la firma di Redolfi che trova il guizzo giusto ben appostato in area sugli sviluppi di un corner. La Pro nel finale continua ad attaccare a testa bassa, ma il risultato non cambierà più. Finisce 0-2.

Pro Vercelli – Cittadella

Gol: 67′ aut. Iotti , 77′ Redolfi

Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Piran (dal 90′ Perotti), Marchetti, Coccolo, Furno (dal 50′ Carosso); Huiberts (dal 65′ Boufandar), Iotti, Burruano (dal 90′ Rutigliano); Akpa Akpro, Comi, A. Sow. A disposizione: Rosin, Livieri, Mallahi, Ronchi, Pino, Zacchera, Clemente, Satriano, Regonesi. All. Santoni.

Cittadella (3-5-2): Saro; D’Alessio, Redolfi (dal 79′ Gatti), Zilio; Perretta (dal 64′ Salvi), Amatucci, Barberis, Anastasia, Rizza (dal 79′ Crialese); Rabbi (dall’88’ Diaw), Castelli (dal 64′ Bunino). A disposizione: Maniero, Scquizzato, Casolari, Ghezzi, Gobbato, Ihnatov. All. Iori.

Arbitro: Sig. Davide Galiffi di Alghero