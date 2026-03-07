Ferisce al collo una passante con un coltello da cucina: arrestato

Torino – Un ragazzo di ventidue anni, senza fissa dimora e con precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza perché gravemente indiziato di tentato omicidio. Intorno alle 22.30 di ieri, Venerdì 6 Marzo, alcuni testimoni, molti dei quali residenti del quartiere, hanno contattato il 112 dopo aver visto un uomo aggirarsi lungo Corso Giulio Cesare, in pieno quartiere Barriera di Milano, con un coltello da cucina in mano. L’uomo aveva appena colpito alla gola una cittadina cinese, che si trovava sullo stesso marciapiede. L’aggressore, subito fermato da diversi passanti, è stato disarmato e trattenuto in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. Ai militari l’uomo ha opposto ferma e violenta resistenza, non fornendo alcun tipo di motivazione del gesto appena compiuto contro la giovane cittadina cinese. La donna è stata trasportata presso l’Ospedale “San Giovanni Bosco”, dove per le gravi ferite riportate, i sanitari hanno stimato 30 giorni di prognosi. Il reo è stato arrestato in flagranza perché indiziato di tentato omicidio. Il coltello da cucina, dalla lama di 16 centimetri e i vestiti indossati dall’uomo sono stati sottoposti a sequestro.