Numeri positivi nel 2025 per i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie piemontesi

Torino – È ancora aumentata nel 2025 l’attività di controllo svolta dai diversi Servizi di prevenzione a conferma della costante attenzione verso temi come la sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. I dati sono stati resi noti nel corso della presentazione che ha avuto luogo nel Grattacielo della Regione. L’assessore alla sanità del Piemonte Federico Riboldi ha sottolineato che “i Dipartimenti di Prevenzione svolgono un lavoro fondamentale che, troppo spesso, è dato per scontato. I dati sono in crescita rispetto a quelli presentati lo scorso anno“. Stando ai dati la Regione Piemonte è la Regione italiana che fa un punto con tutti i tecnici della prevenzione ed è difficile dire quale dato sia più significativo perché la prevenzione si muove su diversi ambiti e ognuno vive le proprie sensibilità. “Sicuramente – ha detto ancora Riboldi – tutto ciò che riguarda il tema della prevenzione primaria è molto rilevante anche per la salute diretta dei cittadini. Un settore che si vede molto poco è quello della prevenzione veterinaria, ma se esiste un benessere animale sicuro e quindi una sicurezza anche delle produzioni animali, dalle uova alle carni, è perché esiste una rete di controllo e di accompagnamento delle imprese che funziona molto bene e lavora sulla prevenzione del rischio”.