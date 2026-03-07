Pallacanestro Serie A2 – Urania beffata dalla rimonta dell’Avellino: vittoria sulla sirena

Milano ( Urania Milano – Avellino Basket 100-101) – All’Allianz Cloud l’Unicusano Avellino Basket ha battuto 100-101 Wegreenit Urania Mialno, la squadra più calda del momento della Serie A2 OldWildWest. In un match duro, perchè la formazione di casa ha sfruttato le sue armi: la fisicità, la versatilità di Gentile e l’atletismo dei lunghi. I Biancoverdi hanno sofferto, specialmente nel primo tempo, con Milano che ha chiuso i primi 20 minuti di gara con il 60.0% da tre ed 8 rimbalzi offensivi. Nella ripresa i Biancoverdi hanno trovato momenti di buona difesa e soluzioni migliori in attacco, ritornando a contatto con Milano, che ha sempre avuto il guizzo per respingere il rientro avellinese. Nel concitato finale Jurkatamm ha pescato la tripla della vittoria. Grande prestazione tra i biancoverdi della coppia Dell’Agnello-Pullazi, autori rispettivamente di 26 e 21 punti.

Urania Milano – Avellino Basket

Parziali: 21-12; 31-28; 20-23; 26-38

Urania Milano: Gentile 18, Morse 25, Sabatini 9, Amato 13, Morgillo, Lupusor 10, D’almeida 9, Taylor 12, Cavallero 4, Bracale. Coach: Cardani.

Avellino Basket: Zerini 2, Lewis 13, Jurkatamm 6, Chandler 9, Mussini 10, Grande 12, Fianco, Donati, Pini, Pullazi 21, Dell’Agnello 26, Fresno 2. Coach: Di Carlo

Arbitri: Angelo Caforio di Brindisi, Daniele Yang Yao di Vigasio e Chiara Maschietto di Casale sul Sile