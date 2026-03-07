Pallavolo B1 – Vittoria importante per l’Alessandria Volley: battuto 0-3 il Cus Torino

Torino ( Cus Torino – Alessandria Volley 0-3) – Vittoria senza appelli per l’Alessandria Volley che batte per 0-3 il Cus Torino e rimane agganciata al gruppo di testa della classifica. Una partita equilibrata solo nel secondo set dopo vari sorpassi e controsorpassi le ragazze di coach Napolitano portano a casa il set per 23-25. Nel primo e nel terzo set, entrambi vinti con il punteggio di 19-25, hanno regalato le ospiti una prestazione maiuscola non lasciando scampo alle avversarie. Ecco le parole del coach alessandrino a fine gara: “Partita giocata bene. Abbiamo avuto qualche incertezza sul finire del secondo set, quando eravamo già avanti di 5/6 punti. Sono contento perché la squadra si sta esprimendo bene. Chi entra dalla panchina dà sempre un grosso contributo. Sono soddisfatto perché stiamo raccogliendo il frutto di un lavoro di cui il merito va sicuramente a queste ragazze che non mollano, ci credono ed entrano in campo con la giusta attenzione e determinazione, non è così scontato vincere 3-0 fuori casa, anche a Novara abbiamo vinto soffrendo, senza dimenticare il 3-1 con Palau. E’ un campionato molto duro il nostro e mantenere questo livello e questa intensità media è un merito che dobbiamo riconoscere a questa squadra.”



Cus Torino – Alessandria Volley

Parziali: 19-25/23-25/19-25

Cus Torino: 12 Mirarchi, 15 Armando, 1 Martin, 2 Gerbaudo, 8 Zussino, 9 Di Latte, 11 Aliotta, 4 Lavagnino, 5 Borsero, 10 Fano, 13 Basso, 6 Costanzo, 17 Gerbaudo. Coach Perrotta

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisiol, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R. Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitano