Schianto auto – moto: centauro finisce all’Ospedale

Genova – Pochi minuti dopo le sei di oggi, Sabato 7 Marzo 2026, l’ambulanza della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro Aprile, per un incidente stradale. Per dinamica da chiarire, un’auto preveniente da via Maddaloni e una moto che percorreva via Finocchiaro si sono scontrate all’incrocio. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote: l’uomo di 37 anni è stato proiettato per circa tre metri in seguito all’impatto con il cofano dell’auto. Il centauro ha riportato traumi di modesta entità ad arti inferiori ed escoriazioni a polso e mani. E’ stato spinalizzato e condotto in codice giallo presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino. Nessuna conseguenza per il conducente dell’auto e la sua passeggera, entrambi di circa trent’anni. Sul posto la Polizia locale per i rilievi: strada chiusa per consentire i soccorsi, la rimozione del mezzo e la successiva bonifica a causa della perdita di olio dal carburante.