7 Marzo 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 22

Si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale

Lignana (VC) · Per cause in corso di accertamento ieri sera verso le otto e mezzo una donna al volante s’è ribaltata con l’auto  sulla Strada delle Grange. Sul posto i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è finita all’ospedale ma le sue condizioni non desterebbero eccessive preoccupazioni. All’ arrivo dei soccorsi i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto girata su un fianco che occupava entrambe le corsie, impedendo la regolare viabilità, mentre la donna alla guida era già fuori dall’abitacolo ed è stata soccorsa dai sanitari che l’ hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.

