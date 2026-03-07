Si ribalta con l’auto e finisce all’ospedale

Lignana (VC) · Per cause in corso di accertamento ieri sera verso le otto e mezzo una donna al volante s’è ribaltata con l’auto sulla Strada delle Grange. Sul posto i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, una squadra del 118 e i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. La donna è finita all’ospedale ma le sue condizioni non desterebbero eccessive preoccupazioni. All’ arrivo dei soccorsi i Vigili del Fuoco hanno trovato l’auto girata su un fianco che occupava entrambe le corsie, impedendo la regolare viabilità, mentre la donna alla guida era già fuori dall’abitacolo ed è stata soccorsa dai sanitari che l’ hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.