Arrestato ragazzo di 21 anni a Pra’ per spaccio di cocaina: sequestrate dodici dosi

Genova – Un giovane di 21 anni, nato in Gambia, è stato arrestato dalla Polizia di Genova con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di diverse dosi di cocaina durante un controllo effettuato nelle notte a Pra’. L’intervento è avvenuto introno alle 2.30 della notte appena trascorsa, quando glia agenti hanno fermato il giovane nel quartiere Prà. Durante il controllo il soggetto è stato trovato in possesso di cinque dosi di cocaina. Gli accertamenti sono proseguiti con un controllo nella casa del ragazzo: all’interno del domicilio sono state rinvenute altre sette dosi di cocaina. Durante la perquisizione sono stati trovati anche un bilancino di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e la somma di 325 euro in contanti. Nel complesso la polizia ha sequestrato dodici dosi di cocaina per un peso totale di 8,90 grammi. Tutto il materiale rinvenuto durante le operazioni è stato posto sotto sequestro dagli agenti intervenuti. Al termine delle operazioni il ventunenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Il giovane è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Genova.