Calcio Serie A – Il Genoa batte la Roma per 2-1: vittoria importante per il grifone

Genova ( Genoa – Roma 2-1) – La 28ª giornata di Serie A porta in dote una grande vittoria per il Genoa di De Rossi, bravo a imporsi 2-1 contro la Roma a Marassi. La squadra di Gasperini resta così ferma a 51 punti, superata ora al quarto posto in classifica dal Como (anche lui a 51 punti). Proprio nello scontro diretto contro i lariani, in programma nel prossimo turno di campionato, i giallorossi non potranno nemmeno contare su Ndicka: l’ivoriano dovrà infatti scontare una squalifica, poiché ammonito al 12’ (era diffidato). Il primo tempo al Ferraris è equilibrato e non regala particolari emozioni, con Malen propositivo in un paio d’occasioni, ma senza successo. I più ispirati in casa rossoblù sono invece Messias ed Ekuban, che spreca però una buona chance per andare in gol nei minuti di recupero della frazione inaugurale. A stappare l’incontro ci pensa allora Messias al 52’ su calcio di rigore, provocato da un fallo di Pellegrini su Ellertsson. Il Genoa sale così sull’1-0, ma la Roma pareggia immediatamente: Ndicka incorna infatti l’1-1 al 55’, segnando il suo terzo gol consecutivo. Malen supera poi Bijlow con un bel destro sul primo palo, ma la sua rete non viene convalidata per un’evidente fuorigioco. Il Grifone non si lascia scalfire e all’80’ torna avanti 2-1: completamente dimenticato dalla difesa giallorossa, Vitinha appoggia in porta l’assist di Masini. Nel finale c’è spazio anche per una grande parata di Svilar su Malinovskyi. È, dunque, la rete del portoghese a far esultare il grande ex De Rossi, portando i rossoblù a 30 punti in classifica. La Roma si vede invece avvicinare la Juventus a -1.

Genoa – Roma

Gol: 7’ st Messias, 10’ st N’Dicka , 35’ st Vitinha

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, VCaasquez; Sabelli, Frendrup, Masini, Ellertsson (34’ st Martin); Messias (19’ st Malinovskyi), Ekhator (19’ st Colombo); Ekuban (30’ st Vitinha). A disp.: Leali, Sommariva, Amorim, Zatterstrom, Onana, Norton-Cuffy, Otoa, Cornet, Gecaj. All.: De Rossi.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini (39’ st Ziolkowski), N’Dicka, Celik (39’ st Vaz); Rensch (25’ st Ghilardi), Pisilli, Koné, Tsimikas; Venturino (1’ st Cristante), Pellegrini (11’ st El Aynaoui); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Angelino, El Shaarawy, Zaragoza. All.: Gasperini.

Arbitro: Colombo