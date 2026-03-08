Calcio Serie B – Notte fonda della Sampdoria a Frosinone: sconfitta per 3-0

Frosinone ( Frosinone – Sampdoria 3-0) – Notte fonda a Frosinone per la Sampdoria e avventura di Foti che potrebbe essere giunta al capolinea. Terza sconfitta nelle ultime quattro partite, al termine di un match dominato dai padroni di casa, con una classifica che torna a fare paura e una pesante involuzione sul piano del gioco dopo il mini-ciclo positivo che aveva fatto pensare che i blucerchiati avessero finalmente trovato la strada giusta. Pronti-via e Abildgaard perde palla al limite dell’area, Raimondo si presenta davanti a Martinelli che fa il miracolo in corner. Il portiere della Samp replica anche su un colpo di testa di Calvani al 4′, poi arriva una minima reazione con un paio di palle goal: la prima al 13′ non sfruttata da Brunori che perde il tempo sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie di Esposito e la seconda al 21′ su sviluppi di punizione, palla che esce e arriva dalle parti di Ricci che si coordina e calcia alto di poco. Il goal è nell’aria e arriva al 24′: cross di Oyono, Fiori tutto solo in area colpisce di testa e insacca, in ritardo Di Pardo. Nella ripresa raddoppia subito il Frosinone: cross di Gelli, Raimondo si infila tra i due difensori (larghissimi) e in tuffo buca Martinelli. Al 64′ Corrado cala il tris con una fucilata da distanza siderale, il pallone si insacca a fil di palo. Triplice fischio e nuovo incubo per la Samp. Serve una scossa.

Frosinone – Sampdoria

Gol: 24′ Fiori, 49′ Raimondo, 64′ Corrado

Frosinone (4-2-3-1): Palmisani ; A. Oyono (50′ J. Oyono ), Calvani , J. Gelli , Corrado ; Calò (76′ Koutsoupias ), Cicchella ; Fiori (67′ Fini ), F. Gelli , Ghedjemis (67′ Kvernadze ); Raimondo (76′ Vergani ). All. Alvini.

Sampdoria (3-5-2): Martinelli ; Palma , Abildgaard , Viti (65′ Barak ); Di Pardo (81′ Depaoli ), Ricci (81′ Casalino ), Esposito (55′ Cherubini ), Begic , Cicconi ; Soleri (65′ Pafundi ), Brunori . All. Foti.

Arbitro: La Penna di Roma