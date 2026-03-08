Calcio Serie C – Sconfitta in casa per la Juventus Next Gen: al Moccagatta passa la Vis Pesaro

Alessandria ( Juventus U23 – Vis Pesaro 1-3) – Al Moccagatta di Alessandria la sfida della 31ª giornata regala emozioni già dai primissimi minuti fino allo scadere. Un risultato netto, caratterizzato da tante occasioni di campo. La Vis Pesaro parte fortissimo. Prima lo 0-1 siglato da Pucciarelli dopo appena 6 minuti dal fischio d’inizio poi, al 13’ ci pensa capitan Di Paola a segnare il vantaggio definitivo dei Biancorossi. La Juve di Massimo Brambilla non molla però mai il tiro e per i restanti 80’ minuti è assedio totale bianconero. La formazione di casa ci prova ripetutamente con Licina, Deme e Puczka su tutti. Proprio il terzino austriaco al 33′ minuto non perde l’occasione di accorciare le distanze e porta il risultato sull’1-2 dal dischetto. L’attacco della Next Gen ci prova in ogni modo ma i biancorossi resistono, grazie soprattutto a uno strepitoso Pozzi, che salva più volte il vantaggio. La Vis ci prova poi negli ultimi minuti e, in una delle poche azioni del secondo tempo, trova la terza rete con Paganini. Gli uomini di Brambilla tornano dunque a perdere al Moccagatta, dove la sconfitta mancava infatti dal 25 ottobre scorso.

Juventus U23 – Vis Pesaro

Gol: pt 6′ Pucciarelli, 14′ Di Paola, 34′ Puczka; st 80′ Paganini

Juventus U23(3-4-2-1): Mangiapoco; Savio, Gil Puche, Brugarello; Cudrig (46′ Guerra), Faticanti, Macca (75′ Anghelè), Puczka; Licina, Gunduz; Deme. All: M. Brambilla

Vis Pesaro (4-4-2): Pozzi; Barranco (46′ Paganini), Primasso, Di Renzo; Giovannini (58′ Durmush), Berengo, Pucciarelli, Zoia; Machin (59’Ventre), Di Paola (84′ Mariani); Jallow (58′ Nicastro) ,. All: R. Stellone

Arbitro: Gianquinto di Parma