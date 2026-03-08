Dramma in collina a Torino: trovato morto un dipendente nella villa di Marco Lavazza

Torino – Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nella serata di Sabato. 7 Marzo, nel cortile della villa sita nella zone precollinare di Torino. Procedono nella riservatezza le indagini sulla morte dell’uomo, Ronald Adarlo, giardiniere e custode da tempo nella villa in cui è stato trovato senza vita, nel cortile della casa di Marco Lavazza, vicepresidente della storica e omonima azienda torinese. Scattata la richiesta d’aiuto intorno alle 17.30 del pomeriggio di Sabato, sul posto si sono recati il personale sanitario del 118 Azienda Zero e i Carabinieri, a cui sono state affidate le indagini. In corso le attività per ricostruire l’accaduto da parte dei militari e del personale Spresal dell’asp di Torino, coordinati dall’autorità giudiziaria. Per quanto riguarda le ipotesi al vaglio, gli inquirenti indagano su un possibile incidente sul posto di lavoro.