Dramma in un albergo a Pietra Ligure, uomo precipita da un balcone e muore

Pietra Ligure (SV) – Tragedia a Pietra Ligure dove un uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone di una struttura ricettiva. Erano le 22 quando l’uomo, un turista di Torino che soggiornava nel savonese con la fidanzata, è caduto sulla spiaggia sottostante dal terzo piano. A dare l’allarme è stato un altro ospite dell’albergo. Sul posto è intervenuto il 118, con l’ambulanza della Pietra Soccorso e l’automedica. Per l’uomo però, non c’è stato nulla da fare, era già deceduto. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno già sentito tutti gli ospiti della struttura ricettiva e stanno controllando le telecamere della zona. Da una prima ricostruzione, si sarebbe trattato di un gesto volontario. L’uomo avrebbe confessato un tradimento alla donna e si sarebbe poi buttato giù dal balcone.