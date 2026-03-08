Formula uno – Russell vince il gp d’Australia: terza la Ferrari di Leclerc

Melbourne – George Russell vince il GP Australia di Formula 1 2026, doppietta Mercedes con Kimi Antonelli 2°, la Ferrari chiude sul podio con Leclerc, 4° Hamilton al termine di una gara che ha visto le monoposto di Maranello sfruttare il vantaggio in partenza per prendersi la testa della corsa e dare del filo da torcere nella prima parte alle due Frecce d’Argento che restano le macchina da battere. La Ferrari ci ha provato davvero, ma non è bastato. Alla Rossa resta il podio del monegasco, il quarto posto di Hamilton e il rimpianto per una finestra persa ai box. La prima corsa della nuova era della F1 non sorride alla McLaren che perde Piastri prima ancora del via e si deve accontentare di un quinto posto del campione in carica Lando Norris che nel finale si è dovuto difendere dall’indemoniata rimonta di Max Verstappen partito ultimo in griglia. Protagonisti della gara australiana i giovani: oltre Antonelli, da segnalare le prestazioni di Oliver Bearman, del debuttante Lindblad e di Gabriel Bortoleto finiti tutti a punti.
L’ordine d’arrivo del GP d’Australia
George Russell
Kimi Antonelli +2.974
Charles Leclerc +15.519
Lewis Hamilton +16.144
Lando Norris +51.741
Max Verstappen +54.617
Oliver Bearman 1L
Arvid Lindblad 1L
Gabriel Bortoleto 1L
Pierre Gasly 1L
Esteban Ocon 1L
Alexander Albon 1L
Liam Lawson 1L
Franco Colapinto 2L
Carlos Sainz 2L
Sergio Perez 3L
Lance Stroll 15L
Fernando Alonso (ritirato)
Valtteri Bottas (ritirato)
Isack Hadjar (ritirato)
Oscar Piastri (ritirato)
Nico Hulkenberg (ritirato)
La classifica piloti della F1 2026 dopo la gara di Melbourne
George Russell (Mercedes) 25 punti
Kimi Antonelli (Mercedes) 18
Charles Leclerc (Ferrari) 15
Lewis Hamilton (Ferrari) 12
Lando Norris (McLaren) 10
Max Verstappen (Red Bull) 8
Oliver Bearman (Haas) 6
Arvid Lindblad (Racing Bulls) 4
Gabriel Bortoleto (Audi) 2
Pierre Gasly (Alpine) 1
Esteban Ocon (Haas) 0
Alexander Albon (Williams) 0
Liam Lawson (Racing Bulls) 0
Franco Colapinto (Alpine) 0
Carlos Sainz (Williams) 0
Sergio Perez (Cadillac) 0
Lance Stroll (Aston Martin) 0
Fernando Alonso (Aston Martin) 0
Valtteri Bottas (Cadillac) 0
Isack Hadjar (Red Bull) 0
Oscar Piastri (McLaren) 0
Nico Hulkenberg (Audi) 0
La classifica costruttori della Formula 1 2026 dopo la prima gara
Mercedes 43 punti
Ferrari 27
McLaren 10
Red Bull 8
Haas 6
Racing Bulls 4
Audi 2
Alpine 1
Williams 0
Cadillac 0
Aston Martin 0