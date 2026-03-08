Pallacanestro Serie A – Il Derthona batte Cremona: terza vittoria di fila

Tortona ( Bertram Tortona – Vanoli Cremona 85-78) – Dopo la Frecciarossa Final Eight 2026, la Bertram Derthona Tortona ritorna alla vittoria in campionato per la terza partita consecutiva, sconfiggendo 85-78 la Vanoli Basket Cremona dopo quaranta minuti di assoluto equilibrio alla Nova Arena. Sugli scudi il solito Prentiss Hubb e un ottimo Justin Gorham, entrambi top scorer di serata con 14 punti ciascuno. Seguono a ruota gli apporti di Arturs Strautins (10 punti e 9 rimbalzi) e Dominik Olejniczak (12 punti, 6 rimbalzi e 3 rubate), protagonisti rispettivamente in avvio e in conclusione di serata. Rientrato in pompa magna dagli impegni con la sua Lettonia, parte forte la partita di Arturs Strautins, che sigla sei dei primi dodici punti bianconeri, che arrivano tutti in fila. La Bertram va avanti 14-2 con 5:44 da giocare nel primo quarto, ma la Vanoli risponde fino a riportarsi sul -6 a fine primo quarto grazie ad alcune iniziative personali di Davide Casarin. Dopo dieci minuti, il Derthona conduce 21-15. Il Derthona si sblocca dall’arco con una tripla dall’angolo di Strautins, ma non riesce a rallentare la Vanoli, che pareggia sul 29-29 con 4:33 da giocare. I minuti rimanenti nel secondo quarto vedono un Justin Gorham che cerca di trainare l’attacco della Bertram, mentre sale di giri la serata di Christian Vital. Cremona continua a rimanere a contatto, con il Derthona che va negli spogliatoi sul 41-38. Dopo una tripla in avvio di Aljami Durham, la Bertram prova a ricucire lo strappo con gli ospiti di giornata, riportandosi velocemente sul +10 (54-44) con 5:45 minuti sul cronometro. Ancora una volta, però, arriva il controparziale da 7-0 della Vanoli. Una tripla da capogiro del solito Prentiss Hubb, premiato come MVP e Miglior Sesto Uomo di febbraio prima della palla a due, dà respiro alla Bertram, che si porta avanti 59-56 con dieci minuti da giocare. Lo strappo definitivo arriva con un paio di giocate da protagonista assoluto di Vital, che prima segna dal midrange e poi stoppa Willis, consentendo ai bianconeri di mantenere il vantaggio. Alcuni liberi a segno da parte di Baldasso mettono in ghiaccio la vittoria per la Bertram, alla terza vittoria consecutiva in campionato. A riposo nel prossimo weekend, appuntamento tra due settimane per il Derthona, che ospiterà l’Acqua S.Bernardo Cantù in Nova Arena.

Betram Tortona – Vanoli Cremona

Parziali: 21-15, 41-38, 59-56

Tortona: Vital 10, Hubb 14, Gorham 14, Manjon 8, Pecchia 2, Tandia N.E., Bellinaso N.E., Baldasso 7, Strautins 10, Olejniczak 12, Biligha 8, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Cremona: Anigbogu 4, Willis 9, Jones 2, Casarin 23, Grant 4, Galli, Veronesi 10, Udom 2, Burns 3, Durham 15, Ndiaye 6. All. Brotto.

Arbitri: Grigioni di Roma, Capotorto di Roma, Miniati di Firenze.