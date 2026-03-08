Pallacanestro Serie B interregionale – Il Derthona lab regge due quarti per poi crollare nel terzo: vince Saronno

Tortona ( Gulliver Derthona – Robur Saronno 78-92) – Sconfitta casalinga per il Gulliver Derthona contro la Robur Saronno per 78-92. I Leoni nonostante il ko mantengono la differenza canestri dell’andata. Partita intensa ed equilibrata nella prima metà di gara, con le due squadre che si affrontano a viso aperto contendendosi il punteggio possesso dopo possesso. I Leoni partono con grande determinazione, riuscendo ad imporre il proprio ritmo ed allungare fino al più 10. La reazione dei lombardi non tarda ad arrivare: Saronno ribalta l’inerzia dell’incontro e riesce a rientrare fino a mettere la testa avanti nel punteggio. La squadra di coach Talpo ritrova la parità proprio a ridosso dell’intervallo grazie all’appoggio di Josovic, mandando le due formazioni negli spogliatoi sul 45-45. L’equilibrio resta intatto solo nei primi minuti della ripresa. I Leoni iniziano a soffrire la maggiore fisicità dei lombardi, che piazzano un nuovo parziale portandosi avanti nel punteggio. le giocate di Bottelli e Di Meo permettono ai Bianconeri di restare in partita, ma all’ingresso dell’ultimo quarto il tabellone segna 62-69 in favore di Saronno. Negli ultimi dieci minuti la squadra di Talpo fatica a trovare continuità offensiva e paga i numerosi rimbalzi offensivi concessi agli avversari. Il vantaggio costruito da Saronno diventa così troppo ampio per permettere ai Leoni di tentare una rimonta nel finale. La gara si chiude sul 78-92 per i lombardi, risultato che vale la seconda sconfitta consecutiva per i tortonesi. Prossimo appuntamento per la Serie B interregionale: Sabato 14 Marzo in trasferta contro la Bocconi Milano

Gulliver Derthona – Robur Saronno

Parziali: 22-22/ 23-23/17-24/16-23

Gulliver Tortona: Di Meo 13, Fogliato 2, Bottelli 11, Bresciani 3, Wilkinson, Pisati 10, Bellinaso 11, Coulibaly 6, Solazzi, Josovic 20, Taverna 2. Coach Talpo

Robur Saronno: Panceri 2, Pellegrini 21, Zimonjic 3, Molteni 9, Negri 1, Fortis, Acuto 21, Presotto 17, Basili 4, Fioravanti 14. Coach Ansaloni