Pallacanestro Serie B – Monferrato Basket batte Fiorenzuola ai supplementari: finisce 105-106

Fiorenzuola ( Fiorenzuola Bees – Monferrato Basket 105-106) – Dopo la sofferta vittoria infrasettimanale contro la Bakery, che ha regalato due punti preziosissimi alla Novipiù, i ragazzi di coach Corbani concludono l’intensa settimana con la trasferta di Castell’Arquato contro Fiorenzuola. I Bees vantano un vantaggio di 12 punti in classifica sui Rossoblù. All’andata, Fiorenzuola aveva nettamente superato Novipiù per 69-84 al “PalaEnergica”. Il primo tempo è caratterizzato da un grande equilibrio; continui botta e risposta tengono vicine le due squadre. Nel terzo quarto la Novipiù prova a mettere la freccia e, con una notevole attenzione difensiva, schiera tutto l’estro di Zanzottera in transizione. Fiusco e Osatwna portano la MB fino al +10, ma Fiorenzuola non ci sta e negli ultimi minuti con Cecchi, Ambrosetti e Mariani trova il pari 88 sulla sirena finale mandando la partita al tempo supplementare. L’overtime è spettacolare: Fiusco realizza due triple consecutive ma rischia di rovinare tutto facendosi stoppare malamente a sette secondi dalla sirena. Risolve tutto Marcucci, che sfrutta uno schema rodato in stagione che libera il lungo sotto canestro nelle rimesse dal fondo. La MB, a sorpresa, può festeggiare la seconda vittoria consecutiva.

Fiorenzuola Bees . Monferrato Basket

Parziali: 26-18; 45-38; 66-67; 88-88

Fiorenzuola Bees: Mariani 27 (4/5, 5/9), Cecchi 26 (7/10, 1/6), De Zardo 16 (3/5, 3/6), Bottioni 13 (5/7, 0/1), Ambrosetti 13 (3/4, 2/4), Crespi 9 (2/5), Obljubech 1 (0/1, 0/1), Kouassi (0/1), Re. Mazburss, Korsunov n.e. All. M. Del Re.

Monferrato Basket.: Zanzottera 24 (12/19, 0/6), Fiusco 24 (6/9, 3/8), Martinoni 21 (6/11, 2/2), Osatwna 10 (2/4, 2/3), Mossi 9 (1/1, 2/2), Rupil 8 (1/2, 1/8), Marcucci 6 (2/2, 0/1), Guerra 4 (1/1, 0/3), Dia. Quaroni, Iacorossi, Flueras n.e. All. F. Corbani.