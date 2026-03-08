Tragedia in stazione: ragazzo travolto e ucciso da un treno

Desio (MB) – Tragedia in stazione a Desio (Monza e Brianza) nel pomeriggio di sabato 7 marzo. Un ragazzo di 29 anni è morto, travolto e ucciso da un treno. Il giovane, stando a quanto al momento emerso, sembra stesse attraversando i binari all’altezza della stazione quando è stato investito da un convoglio in transito. Il dramma si è consumato intorno alle 16 e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 giunti in codice rosso con un’ambulanza e un’automedica insieme ai carabinieri, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Purtroppo per il 29enne non c’è stato nulla da fare: è morto a causa delle lesioni troppo gravi riportate. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine a stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.