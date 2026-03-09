Calcio Serie A – Il derby se lo aggiudica il Milan: riaperta la lotta scudetto

Milano ( Milan – Inter 1-0) – Si allunga la maledizione del derby per l’Inter, a secco di vittorie da sette stracittadine e dalla conquista della seconda stella, mentre il Milan torna a credere alla difficile rimonta-scudetto. La Madonnina si tinge di rossonero per la quinta volta negli ultimi due anni, con una vittoria di corto muso: 1-0 per il Milan, che torna a -7. Partono subito bene i rossoneri, contro un’Inter che è molle nell’approccio: Modric sfiora immediatamente il gol, poi i nerazzurri risalgono di tono ma non sono pericolosi. L’Inter si costruisce una grande occasione con Mkhitaryan, la spreca e viene punita: Fofana pesca Estupiñán, Luis Henrique non lo tiene e l’ex Brighton fulmina Sommer con una sassata (35′). Il primo tempo si chiude sull’1-0, col Milan che sfiora il bis: decisivo Dimarco su Fofana e Pulisic. Nella ripresa Zielinski impegna Maignan, mentre lo stesso Dimarco si divora il pari. Chivu prova a dare la scossa con Dumfries, ma non può schierare Calhanoglu e Lautaro: entrambi sono in panchina per far numero e non vedono il campo, due assenze pesanti che si sommano al forfait di Thuram. Non arriva lo scossone nerazzurro e, anzi, il Milan chiude ogni spazio relegando i rivali a un possesso palla sterile. Sorride dunque Allegri, che vince 1-0: Milan a quota 60 punti, -7 dalla capolista. Nella giornata che vede riaprirsi la lotta-Champions (Roma ko), si riapre anche quella per il titolo: il Milan spera, l’Inter conferma le difficoltà nei big match.

Milan – Inter

Gol: 35′ Estupiñán .

Milan (3-5-2) – Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana (28′ st Ricci), Modric, Rabiot, Estupiñán; Leao (28′ st Füllkrug), Pulisic (38′ st Nkunku). In panchina: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Bartesaghi. All. Allegri.

Inter (3-5-2) – Sommer; Bisseck (34′ st Diouf), Akanji, Bastoni (22′ st Carlos Augusto); Luis Henrique (15′ st Dumfries), Barella (22′ st Frattesi), Zielinski, Mkhitaryan (15′ st Sucic), Dimarco; Bonny, Esposito. In panchina: Di Gennaro, Martinez, de Vrij, Lautaro, Acerbi, Calhanoglu, Darmian, Lavelli. All. Chivu.

Arbitro: Doveri.