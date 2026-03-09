Calcio Serie C – Vittoria dell’Atalanta U23 sul Cerignola: tre punti fondamentali

Caravaggio ( Atalanta U23 – Audace Cerignola 3-2) – L’Atalanta U23 ritorna a vincere a Caravaggio battendo 3-2 il Cerignola nella 31ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26. Per i nerazzurri si tratta del sesto risultato utile consecutivo, che vale quota 38 punti in classifica, confermando l’ottimo momento. Partenza fulminea dei nerazzurri che sbloccano subito la gara al 3’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Obrić fa da sponda in area e Levak è il più rapido a intervenire, insaccando da pochi passi. Meno di dieci minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Cortinovis recupera palla sulla sinistra, salta il difensore e conclude con potenza incrociando il tiro. Gli ospiti provano a reagire e al 14’ mettono alla prova Vismara con una conclusione in area, ma l’estremo difensore nerazzurro respinge con sicurezza. Al 29’ un cross di Russo diventa insidioso, rimbalzando in area senza che nessuno riesca a intervenire e sfilando vicino al palo esterno. Un minuto più tardi ci prova anche Misitano con una bella azione personale, ma il suo tiro viene respinto. La ripresa si apre con un blackout nerazzurro: al 46’ Vitale accorcia le distanze, insaccando dopo una deviazione di Vismara, e al 50’ Parlato trova il pareggio con un’azione simile, ribadendo in rete un’altra respinta del portiere atalantino. L’U23 ha subito l’occasione per tornare avanti al 52’: Idele si inserisce bene in area e serve un assist perfetto per Cortinovis, che però calcia alto di prima intenzione.Con ritmi alti per tutta la gara, l’Atalanta riesce comunque a trovare il gol della vittoria grazie all’autorete di Gasbarro, che devia nella propria porta il passaggio di Panada destinato a Cissè.

Atalanta U23 – Audace Cerignola

Gol: 3′ Levak , 12′ Cortinovis , 46′ Vitale , 50′ Parlato , 78′ autogol Gasbarro .

Atalanta U23: Vismara, Plaia, Panada (C) (85′ Riccio), Manzoni (85′ Pounga), Misitano (64′ Cissè), Cortinovis (73′ Bonanomi), Obrić, Steffanoni, Navarro, Levak, Idele (64′ Ghislandi). A disposizione: Pardel, Zanchi, Berto, Comi, Guerini, Baldo, Mencaraglia. In panchina: Salvatore Bocchetti.

Audace Cerignola: Iliev, Russo, Vitale (82′ Moreso), Martinelli (C), Gambale, Paolucci (89′ Ballabile), Gasbarro, D’Orazio (66′ Ruggiero), Cocorocchio (82′ Ntampizas), Cretella, Parlato (89′ Spaltro). A disposizione: Russo, Fares, Di Tommaso, Ligi, Nanula, Bassino, Iervolino, Ianzano, Tarantino. In panchina: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Andrea Mazzer di Conegliano.