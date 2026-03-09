Donna di 87 anni uccisa in casa: fermato il figlio di 52 anni

Genova – Fermato uno dei figli della donna di 87 anni trovata morta questo pomeriggio nella sua abitazione in via San Felice, nel quartiere genovese di Molassana. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, le indagini sono affidate alla squadra mobile. La Polizia ha recuperato e sequestrato il coltello con il quale potrebbe essere stata uccisa l’anziana. Secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, a colpirla sarebbe stato uno dei figli, un uomo di 52 anni con note fragilità psichiatriche. L’uomo è stato trovato nell’appartamento, accanto al corpo della madre, con gli abiti sporchi di sangue. E’ stato accompagnato in questura, dove verrà sottoposto ad accertamenti e ascoltato dagli investigatori. A dare l’allarma era stato il figlio maggiore, 62 anni, che non riusciva a mettersi in contatto con la madre ha richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.