Fermato per una patente scaduta: nell’auto spunta una pistola modificata pronta a sparare

Varese – Guidava con una patente scaduta. Ma non è finito nei guai per questo. Un uomo, cittadino italiano residente nel Milanese con numerosi precedenti penali per associazione a delinquere, porto d’armi da fuoco o oggetti atti ad offendere e truffa, è stato arrestato perché trovato in possesso di una pistola modificata. Il controllo, effettuato dai finanzieri della compagnia di Luino, è avvenuto durante un posto di controllo a Varese. Fermando il veicolo del milanese, i militari delle fiamme gialle si sono accorti che il conducente aveva la patente non più in corso di validità. Ma c’era anche altro. Nel bagagliaio posteriore è spuntata una pistola modello 315 calibro 8 millimetri a salve, prodotta dalla Bruni e risultata modificata e trasformata in arma semiautomatica capace di sparare proiettili comuni. Per l’uomo è scattato l’arresto, in flagranza per detenzione e porto abusivo di armi, nonché per ricettazione e al sequestro dell’arma illegalmente detenuta. Si trova ora in carcere a Varese.