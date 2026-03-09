Pallacanestro Serie A – L’Olimpia vince il derby con Cantù al fotofinish: agganciata Brescia

Milano ( Olimpia Milano – San Bernardo Cantù 88-86) – L’EA7 Emporio Armani Milano supera l’Acqua San Bernardo Cantù per 88-86 aggiudicandosi il derby nel posticipo della 21a giornata: dopo aver toccato il +13 nel primo periodo, l’Olimpia si vede rimontata e sorpassata ma riallunga nel finale con le triple di Pippo Ricci (season-high con 22 punti) e Leandro Bolmaro. Milano aggancia momentaneamente Brescia, Cantù resta penultima. Il derby intascato in volata vale il momentaneo aggancio a Brescia (che ha però una gara in meno) e una minima iniezione di fiducia per lo scontro diretto di Eurolega di venerdì, quando il Maccabi diventerà l’ultima squadra a calcare il parquet di Piazzale Lotto prima del ritorno al Forum. Costretto a rinunciare a Quinn Ellis (caviglia) oltre ai lungodegenti Dunston e Flaccadori, coach Poeta ha rotazioni corte da opporre a una Cantù molto più quadrata dopo l’arrivo di Walter De Raffaele e il rinforzo in ala dato dall’ingaggio di Ivan Fevrier (7 punti al debutto). In una serata spuntatissima di Armoni Brooks (6 punti con 2/8 al tiro), l’Olimpia pesca il jolly in Pippo Ricci, travestito da mitraglia nella sua miglior prestazione offensiva della stagione (22 punti con 6/10 dall’arco). Sono le sue triple a infiammare il quarto periodo e, soprattutto, a decidere la volata finale, convincendo Poeta a rinunciare a Zach LeDay, già seduto sul cubo dei cambi.

Olimpia Milano – San Bernardo Cantù

Parziali: 33-20/14-21/19-22/22-23

Olimpia Milano: Bolmaro 15, Shields 16, Nebo 9, Mannion, LeDay 14; Tonut, Brooks 6, Ricci 22, Guduric 6. N.e.: Diop, Ceccato, Costaglione. All.: Poeta

Cantù: Chiozza 5, Ballo 21, Bortolani 9, Sneed 15, Basile 2; Moraschini 3, De Nicolao 8, Fevrier 7, Green 15, Okeke 1. N.e.: Acunzo, Molteni. All.: De Raffaele