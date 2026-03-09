Ragazzo di sedici anni accoltellato nella zona della movida: è grave

Genova – Ancora un ragazzino accoltellato a Genova, un ragazzo di sedici anni che è stato colpito alla schiena da una coltellata durante la movida. Tutto è successo poco prima delle 2 del mattino, in piazza Renato Negri, davanti al teatro della Tosse a breve distanza dalla facoltà di architettura, in una piazza molto frequentata anche nelle ore serali. Sono stati alcuni passanti che hanno chiamato aiuto, dopo aver sentito i lamenti e le richieste d’aiuto del ragazzino. Subito è stato chiamato il 112: è stata inviata l’automedica con l’ambulanza e sono arrivati Carabinieri e Polizia. Il ragazzino è stato immediatamente trasferito al Pronto Soccorso del San Martino in codice rosso. Grave, ma non in pericolo di vita, si è stabilizzato nel pomeriggio e la prognosi è stata sciolta. Quando potrà essere sentito dagli inquirenti potrà raccontare quel che è successo. Nel frattempo, polizia e carabinieri hanno sentito alcuni ragazzi che ieri notte si trovavano nella stessa piazza ma dalle loro testimonianze sembra che non sia uscito alcun elemento utile a rintracciare l’aggressore. Restano le videocamere di sorveglianza: gli inquirenti hanno acquisito i filmati delle videocamere della zona nella speranza di poter ricostruire quanto è accaduto.