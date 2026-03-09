Sta per gettarsi da una finestra del Tribunale, salvata da una guardia giurata

Alessandria – Stamane verso le undici, al quarto piano del Tribunale, una donna di 50 anni in lacrime, di cui non è stata resa nota l’identità, seduta sul davanzale d’una finestra , è stata notata da un passante che ha telefonato alla centrale della Polizia dando l’allarme. Pronto l’intervento degli agenti addetti alla sicurezza che hanno trovato la donna e uno di loro, Marco Parsi, è riuscito a raggiungerla velocemente, bloccarla e trascinarla all’interno dell’ufficio da cui, con ogni probabilità, voleva gettarsi nel vuoto. Sul posto anche gli agenti delle Volanti della Questura e i sanitari del 118. Pare che il motivo del tentato gesto sia dovuto a una sentenza definitiva di pignoramento.

