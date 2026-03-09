Una lite di condominio degenera: un pugno, l’arresto e un uomo all’ospedale

Milano – Una lite condominiale degenerata con un uomo di 57 anni in ospedale, in gravi condizioni, e un altro condomino in manette, arrestato con l’accusa di lesioni. È successo a Milano, in via Morgantini (zona Segesta), nella serata di martedì 3 marzo. Poco dopo le 20 i soccorsi del 118, insieme agli agenti della polizia di Stato, sono intervenuti per prestare soccorso a un uomo di 57 anni, cittadino filippino. A comporre il numero unico di emergenza è stata la moglie della vittima che ha visto accasciarsi a terra il marito – con problemi di salute pregressi – in seguito a una lite nata per questioni di vicinato, con l’aggressione che è proseguita in strada. La lite, stando a quanto emerso, è scoppiata intorno alle 19 dopo che il 54enne avrebbe lamentato il fracasso proveniente da un’abitazione di alcuni parenti del 57enne a cui l’uomo avrebbe fatto visita. Non avendo ottenuto risposta, avrebbe cominciato a bussare con insistenza alla porta e il rumore avrebbe infastidito il vicino. A quel punto la discussione sarebbe degenerata e insieme ad alcuni spintoni sarebbe partito anche un pugno che ha colpito in pieno volto l’uomo che si è poi accasciato a terra. L’uomo di 57 anni, soccorso in codice rosso da un’ambulanza del 118, è stato trasferito all’ospedale San Carlo di Milano dove è ricoverato in rianimazione. Per l’altro condomino, cittadino italiano, invece è scattato l’arresto: è accusato di lesioni gravi e ora è ai domiciliari in attesa di convalida.