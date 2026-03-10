Calcio Champions League – Fa festa il Bayern: l’Atalanta ne prende sei in casa

Bergamo ( Atalanta – Bayern Monaco 1-6) – Si sapeva che sarebbe stata durissima per l’Atalanta, ma la New Balance Arena assiste a un’autentica Caporetto a tinte nerazzurre, col Bayern Monaco che domina e vince 6-1 in trasferta. Dea pericolosa in avvio con Zalewski e Sulemana, poi inizia l’Olise-show, col francese davvero scatenato. Le sue folate mandano in tilt tutta la catena di sinistra nerazzurra, ma il vantaggio arriva da corner: Gnabry pesca Stanisic, è 1-0 al 12′. Passano dieci minuti e proprio Olise fulmina Carnesecchi col suo sinistro, poi è tris: assist dell’ex Crystal Palace e tocco vincente di Gnabry (25′).

Mancano ancora venti minuti e la Dea prova a reagire con Krstovic, salvo poi tornare in trincea: il Bayern ha quattro chances per il poker, ma non le sfrutta. Nella ripresa Palladino rinnega l’insolito modulo con Krstovic e Scamacca in tandem, tornando al 3-4-2-1, ma la musica non cambia. L’Atalanta viene subito colpita da Jackson, servito magistralmente da Luis Diaz (52′), poi affonda del tutto: Olise col sinistro (64′) e Musiala (67′) chiudono i giochi e siglano le reti che valgono il 6-0. Da qui in poi è un autentico calvario, per un’Atalanta disastrosa tra le mura amiche: Djimsiti evita il 7-0, Upamecano lo sfiora. I tedeschi perdono Musiala (e probabilmente Urbig) nel recupero e allentano la pressione, con la Dea che sigla il gol della bandiera: in rete Pasalic (93′), ma i quarti sono più di un miraggio.

Atalanta – Bayern Monaco

Gol: 12′ Stanisic , 22′ Olise , 25′ Gnabry, 7′ st Jackson , 19′ st Olise , 22′ st Musiala , 48′ st Pasalic .

Atalanta (4-4-2): Carnesecchi; Zappacosta (67′ Bellanova), Hien, Kolasinac (55′ Ahanor), Bernasconi; Kamaldeen (73′ Samardzic), De Roon, Pasalic, Zalewski (55′ Musah); Krstovic, Scamacca (46′ Djimsiti). All. Palladino

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (86′ Guerreiro), Upamecano, Tah, Laimer (46′ Davies, 71′ Bischof); Kimmich, Pavlovic (68′ Goretzka); Olise, Gnabry (46′ Musiala), Luis Diaz; Jackson. All. Kompany

Arbitro: Eskås (Nor).