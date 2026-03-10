Incidente mortale a Bolzaneto: uomo di 61 anni muore schiacciato da una pressa

Genova – Stava lavorando nel capannone dell’azienda di serramenti presso cui lavorava quando è rimasto schiacciato da un macchinario che, ribaltatosi, lo ha travolto e ne ha provocato la morte. Vittima della tragedia Paolo Gaggero, operaio di 62 anni che stava, come al solito, lavorando nella sede dell’azienda sita in via Sardonella, nel quartiere Bolzaneto. L’uomo è stato soccorso dai medici del 118 e dagli operatori di un’automedica che hanno tentato di rianimarlo invano. I rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono affidati all’ispettorato del lavoro della Asl e ai carabinieri. Proprio stamattina erano in corso le manovre per il trasferimento del macchinario, che al momento dell’incidente si trovava in movimento verso l’ingresso dello stabilimento, trasportato con l’aiuto di rulli messi a disposizione dall’acquirente. Una volta lì, un camion gru l’avrebbe imbragato e portato via. Invece, per cause da accertare, la tragedia e la pressa si è ribaltata, schiacciando l’operaio. Al momento dell’incidente erano presenti anche il titolare dell’impresa in cui lavorava la vittima, altri dipendenti e tre operai della ditta che aveva acquistato l’utensile.